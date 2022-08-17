Жара достигнет +33 градусов в Псковской области 17 августа

.

17 августа на территории Псковской области ожидается сухой, солнечный и жаркий день. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Ветер южных направлений принесет небольшую облачность, однако температура воздуха достигнет предельных отметок. Столбик термометра у псковичей покажет +31...+33 градуса днем, ночью ситуация улучшится. Температура воздуха упадет до +14...+16 градусов.

Жители Великих Луках тоже ощутят летний зной. Градусники великолучан «разогреются» до +30...+32 градусов. Ночью температура воздуха будет держаться в пределах от +12 до +14 градусов.