Псковичи просят Эстонию передать демонтированный танк-памятник Т-34

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В Эстонии демонтировали памятник танку Т-34, представляющий собой некогда боевую машину. Псковичи просят передать танк на родину – в Псков, сообщает «Провинция.ру».

«Скажите, как и где можно выйти на губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, он человек неравнодушный, и ещё не поздно заявить точку зрения псковичей», – обратился к землякам пскович Гилид Кагиров.

Как оказалось, он сам является участником международного забега «Псков – Нарва», который проходил в 1995 году. На годовщину Победы маршрут пролегал именно к этому танку.

Отметим, памятник танку располагается на границе России с Эстонией в городе Нарва. Власти Эстонии приняли решение демонтировать танк для переноса в местный военный музей в посёлке Виймси.