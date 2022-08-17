Слепорожденную девочку смогла исцелить вода из родника в Изборске

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Изборская земля богата целебными родниками. Издревле самым сильным считался Богородицкий родник. О чудесном исцелении слепорожденного младенца «Комсомольской правде в Пскове» рассказали в музее-заповеднике Изборск.

Родник бьет недалеко от церкви Рождества Богородицы. По преданию, когда-то он бил из-под самого алтаря церкви, но потом исчез. Через некоторое время он вновь появился, но чуть дальше от церкви, недалеко от дома некоей женщины (тетки) Федосьи. С тех пор его приняли называть Федосьиным или Тётушкиным.

«У родника однажды произошло чудо: исцелилась слепорождённая девочка. С тех пор родник стал считаться святыми и целебным, который помогает от болезни глаз», – рассказали сотрудники музея-заповедника.

Приезжая в Изборск важно знать не только о самой главной достопримечательности Словенских ключах, но и о священных родниках вы не только сможете испить и увезти с собой святой воды, но и искупаться в купели. Над родником построена красивая деревянная часовня в честь св. Серапиона Изборского и закрытая купальня.