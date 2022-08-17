Пскове нашли вагончик с запертыми собаками, которые «сходят там с ума в 30-градусную жару»

.

В Пскове на парковке у магазина «Вимос» внимание горожан привлек наглухо закрытый вагончик из которого доносился лай нескольких собак. Пост с волнением о состоянии животных в замкнутом помещении в жару появился на странице сообщества «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

«В нём заперты несколько собак, которые сходят там с ума в 30-градусную жару», - говорится в посте.

Снаружи непонятно, заброшен железный вагончик или жилой. Однако не понятно, как собаки оказались в нем запертыми. А жалобный лай изнывающих от жары животных вынудил псковичей обратиться за помощью.

«Бедные собаки. А если вызвать участкового и представителя зоозащиты, чтобы зафиксировать, возможно, это можно будет квалифицировать как нарушение закона об обращении с животными. Да и вообще, можно начать с заявления в полицию. Ещё бы телевидение привлечь наше», – отреагировала подписчица сообщества. Ее мнение поддержали и другие неравнодушные пользователи.