В Пскове покупателям новостройки сдали квартиру с окнами для великанов

Фото: Юрий Никандров

Приемку новостройки в Псковской области по просьбе горожан посетил юрист Юрий Никандров. О перевернутых оконных створках и гигантской балконной двери он рассказал на своей странице в VK.

«Сегодня принимал очередную новостройку. Дом сдан на месяц раньше срока, деньги благополучно списаны с эскроу счета, а люди принимай квартиры как есть. Всегда слышу, что в советское время строили криво, сейчас строят так же, только раньше квартиру люди получали бесплатно, теперь за свои кровные. В целом квартира нормальная, но вот особенно удивило окно на кухне. Я со своим ростом в 1.80 метра открываю с трудом, ручка открывания от пола расположена на высоте 2 метра 20 см. И обратите внимание на открывание балконной двери которая "съедает" половину площади кухни при открывании...», – поделился своими впечатлениями от увиденного юрист.

Мужчина обратился к своим подписчикам, среди которых, по его словам, есть специалисты по ремонту. Он спросил, существуют ли такие способы крепления оконных створок.

«Данный вид открытия оконного блока из поливинилхлоридных профилей – откидное, – поделился один из знатоков строительства. – Конечно, есть определенные требования данной установки, но лучше их изучить в проектной документации. Но ПД не предусмотрено постоянное открытие данного окна».

«Вчера принимали свою квартиру в этом доме, – поделилась другая псковичка. – окно это во всех квартирах такое, а так все нормально, особых нет косяков».

По словам эксперта в комментариях, в данном случае необходимо запросить документацию у застройщика. Там можно узнать причину выбора такого необычного для среднестатистической квартиры оконного блока.