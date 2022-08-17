Полиция вскрыла запертый с собаками на жаре вагон в Пскове

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Полицейские проверили вагон с запертыми собаками на парковке в Пскове. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального управления УМВД России.

«По факту публикации в социальных сетях УМВД России по городу Пскову проведена проверка. В ходе опроса работников фирмы, которой принадлежит строительное помещение, установлено, что на территории предприятия проживают 5 бездомных собак, которых кормят и лечат сотрудники предприятия, днем собаки находятся на свободном выгуле на территории», – отметили в сообщении.

В ведомстве добавили, что фактов жестокого обращения с животными не было установлено. Кроме того, животные были привиты.

Напомним, пскович разместил в соцсетях видео и сообщил, что в вагоне в жару и без вентиляции находятся собаки, которые «сходят там с ума в 30-градусную жару».