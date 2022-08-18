Роспотребнадзор разрешил купаться у городского пляжа реки Великой в Пскове

Фото: Арсений Тимашов

В Пскове прошла очередная проверка качества воды в местах для купания. Микробиологические показатели воды в районе пляжа реки Великой оказались в пределах нормы по требованиям СанПиН. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

По данным на 17 августа, кроме воды у городского пляжа в Пскове, для купания разрешены еще 29 точек на водоемах Псковской области. Еще 9 мест не прошли проверку и запрещены для купания.

СООТВЕТСТВУЮТ САНПИН

Микробиологические показатели находятся в норме у воды в 30 водоемах Псковской области:

– озеро Невельское, озеро Большой Иван в районе о/л «Звездный», озеро Малый Иван в районе санатория «Голубые озера» и о/л «Юный Железнодорожник», озеро Березовское в районе о/л «Ленок», озеро Балаздынь в районе о/л «Березка» и о/л «Солнечный» Невельского района;

– озеро Себежское в Себежском районе;

– река Сороть Пушкиногорского района;

– озера Зверино и Крупейское в Пустошкинском районе;

– река Великая в районе города Остров и в деревне Городище, озеро Гороховое в районе санатория «Гороховое озеро» и в районе о/л «Алые паруса» Островского района;

– озеро Смоленское в Палкинском районе;

– река Льста в Новоржевском районе;

– озеро Псковское в районе баз отдыха «Кривск» и «Плесков», озеро Тиглецкое, Рагозино, и Колацкое в районе о/л «Солнечный» Печорского района;

– река Плюсса в районе пляжа поселка Плюссы;

– озеро Песчаное Стругокрасненского района;

– озеро Чудское в районе поселка Устье, озеро Ужицкое в районе о/л «Зеркальный» и «Радуга» в Гдовском районе;

– озеро Урицкое в районе о/л «Космос» Великолукский район;

– река Шелонь в Порхове на улице Мельничная набережная и в районе Старое городище Порховского района;

– река Шелонь в поселке Дедовичи у плотины Псковской ГРЭС;

– река Полонка деревне Скново Дновского района;

– озеро Узмень в Усвятском районе;

– река Великая в Пскове в районе городского пляжа.

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ САНПИН

Санитарным требованиям по микробиологическому показателю не соответствует вода в девяти водоемах региона:

– озеро Жижицкое и река Лусня у посёлка Наумово в Куньинском районе;

– озера Асцо и Саможек в Новосокольническом районе;

– река Ловать в районе пляжа в Великих Луках;

– река Утроя в Пыталовском районе;

– озера Сорито и Кислое в Великолукском районе;

– озеро Озерки в Локнянском районе.

«В адрес глав администраций муниципальных образований города Великие Луки, Куньинского, Новосокольнического, Пыталовского, Локнянского и Великолукского районов, Управлением Роспотребнадзора по Псковской области направлена информация о неудовлетворительном качестве воды в указанных водоемах и предложения об установке аншлагов, запрещающих купание», – сообщили в пресс-службе ведомства.