Роспотребнадзор разрешил купаться у городского пляжа реки Великой в Пскове

Фото: Арсений Тимашов
В Пскове прошла очередная проверка качества воды в местах для купания. Микробиологические показатели воды в районе пляжа реки Великой оказались в пределах нормы по требованиям СанПиН. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.
По данным на 17 августа, кроме воды у городского пляжа в Пскове, для купания разрешены еще 29 точек на водоемах Псковской области. Еще 9 мест не прошли проверку и запрещены для купания.
Микробиологические показатели находятся в норме у воды в 30 водоемах Псковской области:
– озеро Невельское, озеро Большой Иван в районе о/л «Звездный», озеро Малый Иван в районе санатория «Голубые озера» и о/л «Юный Железнодорожник», озеро Березовское в районе о/л «Ленок», озеро Балаздынь в районе о/л «Березка» и о/л «Солнечный» Невельского района;
– озеро Себежское в Себежском районе;
– река Сороть Пушкиногорского района;
– озера Зверино и Крупейское в Пустошкинском районе;
– река Великая в районе города Остров и в деревне Городище, озеро Гороховое в районе санатория «Гороховое озеро» и в районе о/л «Алые паруса» Островского района;
– озеро Смоленское в Палкинском районе;
– река Льста в Новоржевском районе;
– озеро Псковское в районе баз отдыха «Кривск» и «Плесков», озеро Тиглецкое, Рагозино, и Колацкое в районе о/л «Солнечный» Печорского района;
– река Плюсса в районе пляжа поселка Плюссы;
– озеро Песчаное Стругокрасненского района;
– озеро Чудское в районе поселка Устье, озеро Ужицкое в районе о/л «Зеркальный» и «Радуга» в Гдовском районе;
– озеро Урицкое в районе о/л «Космос» Великолукский район;
– река Шелонь в Порхове на улице Мельничная набережная и в районе Старое городище Порховского района;
– река Шелонь в поселке Дедовичи у плотины Псковской ГРЭС;
– река Полонка деревне Скново Дновского района;
– озеро Узмень в Усвятском районе;
– река Великая в Пскове в районе городского пляжа.
Санитарным требованиям по микробиологическому показателю не соответствует вода в девяти водоемах региона:
– озеро Жижицкое и река Лусня у посёлка Наумово в Куньинском районе;
– озера Асцо и Саможек в Новосокольническом районе;
– река Ловать в районе пляжа в Великих Луках;
– река Утроя в Пыталовском районе;
– озера Сорито и Кислое в Великолукском районе;
– озеро Озерки в Локнянском районе.
«В адрес глав администраций муниципальных образований города Великие Луки, Куньинского, Новосокольнического, Пыталовского, Локнянского и Великолукского районов, Управлением Роспотребнадзора по Псковской области направлена информация о неудовлетворительном качестве воды в указанных водоемах и предложения об установке аншлагов, запрещающих купание», – сообщили в пресс-службе ведомства.