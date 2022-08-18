Тревога: псковичи ощутят действие критического магнитного шторма 18 августа

График прогноза магнитных бурь на территории Псковской области представлен на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

18 августа метеозависимые жители Псковской области ощутят действие критического магнитного шторма на Солнце. Магнитные бури будут достигать 7 баллов, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Экстремально магнитная буря уровня G5 началась 18 августа около 6 утра. К 9 часам она наберет еще большую силу, достигнет уровня G7 и после 15 часов дня начнет стихать. К 18 вечера буря утихнет, однако это произойдет только на время.

К 00:00 19 августа вновь ожидается возбужденная магнитосфера с бурей. «Экстремально сильной» буря станет к 6 утра и сразу же начнет слабеть. К полудню пятницы действие магнитного шторма прекратится совсем.

Кстати, в настоящее время несмотря на спокойную магнитосферу, на солнце происходят сильные бури. В зону риска попадают метеозависимые люди, пенсионеры, новорожденные, беременные и все, кто страдает от хронических заболеваний.