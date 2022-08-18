В лесу под Гдовом неизвестные изуродовали табличку в память о солдатах Великой Отечественной войны

Фото: сообщество грибников Псковской области «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в VK

В лесу Гдовского района неизвестные изуродовали табличку в память о найденных останках солдат, без вести пропавших во время Великой Отечественной войны. Фотографию памятного знака, пострадавшего от рук вандалов, опубликовали в сообществе грибников Псковской области «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в VK.

«Просто нелюди... Пытались вырвать, сломать. В итоге погнули и исцарапали... Зачем? Чем она вам помешала? Нет слов...», – написал автор фото (пожелавший остаться анонимным), который нашел табличку в ужасном состоянии.

Поисковики отряда «Неизвестный батальон», которым принадлежат данные таблички, начал устанавливать их с 2016 года. По решению поисковиков, таблички находятся не у памятного мемориала советским войнам и братских могил, а именно в тех местах, где смерть застала война.

«На этой территории, недалеко от поселка Ямм в 1944-м году проходил ожесточенный бой и как раз-таки в этом месте мы до сих пор находим останки советских войнов, – поделилась доброволец поискового отряда «Неизвестный солдат» Анна Шуняева, – Я в шоке от этой ситуации. Я не понимаю, чем обычная табличка может помешать человеку. Тем более, что она находится в лесу и носит в себе информацию о сохранении исторической памяти на нашей земле».

Девушка поделилась, что об установленных шесть лет назад в лесу табличках люди узнали очень быстро. История о найденных в гуще леса памятных знаках передавалась народной молвой и сразу нашла отклик в людских сердцах.

«Когда я прихожу на место, где висят эти таблички, меня пробирает до мурашек. В этих местах каждый год проходит много грибников. И от них было очень много положительных отзывов. Когда они видели эти таблички, они сами говорили "ничего-себе, а мы и не знали, что тут проходил такой бой и погибали наши солдаты". Я не понимаю, чем не угодила людям такая табличка», – отметила боец поискового отряда.