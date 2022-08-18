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Общество18 августа 2022 9:50

«Приехал, расплатился, далее пошёл пешком»: 25-летнего жителя Куньинского района нашли мёртвым при загадочных обстоятельствах

Источник:kp.ru
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В Куньинском районе Псковской области завершились поиски пропавшего 25-летнего местного жителя. Его нашли мертвым, сообщается в группе поискового отряда «След» в VK.

Последний раз молодой человек был дома 11 августа. Он вызвал такси и уехал в Великие Луки. Там его видели на улице 3-й Ударной Армии. Уже в последний раз. У инициатора поиска появилась информация о том, что молодой человек воспользовался банкоматом и ушел в неизвестном направлении: «приехал, расплатился, далее пошёл пешком».

В ночь с 11 на 12 августа жителя Куньинского района нашли без признаков жизни неподалеку от реки Рябики в Великих Луках.