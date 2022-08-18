«Приехал, расплатился, далее пошёл пешком»: 25-летнего жителя Куньинского района нашли мёртвым при загадочных обстоятельствах

.

В Куньинском районе Псковской области завершились поиски пропавшего 25-летнего местного жителя. Его нашли мертвым, сообщается в группе поискового отряда «След» в VK.

Последний раз молодой человек был дома 11 августа. Он вызвал такси и уехал в Великие Луки. Там его видели на улице 3-й Ударной Армии. Уже в последний раз. У инициатора поиска появилась информация о том, что молодой человек воспользовался банкоматом и ушел в неизвестном направлении: «приехал, расплатился, далее пошёл пешком».

В ночь с 11 на 12 августа жителя Куньинского района нашли без признаков жизни неподалеку от реки Рябики в Великих Луках.