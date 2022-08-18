Дикая лиса напала на домашнего кота в Великолукском районе

Фото из архива КП

17 августа в деревне Кулево Великолукского района Псковской области лисы терроризируют местных жителей. Одна из хищниц напала на домашнего кота, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

По рассказам земляков, данном районе постоянно проживает около трех особей лисы. Из-за постоянного соседства с людьми, лисы перестали их бояться и стали очень часто приходить к домам.

Ранее лисы никогда не нападали на домашних животных, однако 17 августа состоялась неприятная встреча домашнего кота и местной лисы.

По замечанию сельчан, лиса совершенно не боялась людей. Кроме того, она выглядела плохо и вела себя очень агрессивно.

Жители деревни Кулево планируют вызвать специалистов Станции по борьбе с болезнями животных и вакцинировать своих питомцев. Также выясняется, была ли напавшая на кота лиса заражена бешенством.