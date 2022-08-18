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Общество18 августа 2022 12:05

Ел ягоды, чтобы выжить в лесу: 85-летний питерский дачник два дня блуждал под Псковом

Источник:kp.ru

Два дня 58-летний дачник из Санкт-Петербурга блуждал по лесу у деревни Лычно Струго-Красненского района Псковской области. Он рассказал, что ему помогло выжить, сообщает районная газета «Струги».

Пенсионер отправился в лес для сбора грибов, но заблудился «из-за однообразности лесного массива». Два дня петербуржец находился в поисках обратной дороги.

17 августа пенсионер вышел из леса сам. Полицейские, которые искали его в лесу, доставили дачника домой. Он рассказал им, что в медицинской помощи не нуждается и совсем не испугался, когда заблудился. Мужчина спокойно шел по лесу и ел ягоды.