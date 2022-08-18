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Здоровье18 августа 2022 15:11

Половина заболевших ОРЗ и ОРВИ псковичей получают положительный результат на COVID-19

Источник:kp.ru

От 30 до 50% пациентов с острыми распираторными заболеваниями и вирусными инфекциями, получают положительный результат мазка на COVID-19. Пишет ПАИ со ссылкой на главного врача Псковской городской поликлиники Галина Невалённая.

По словам врача, с каждым днём растет количество заболевших новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время под круглосуточным наблюдением врачей находится около 300 пациентов.

Врачи в среднем по 250 раз за день выезжают на дом к пациентам с ухудшившимся самочувствием. Почти 70% заболевших оказываются с симптомами ОРВИ и ОРЗ.