Учитель английского из Пскова поборется за звание «Учитель года России»

Фото: «Учитель года России»

Псковичка Татьяна Филиппова восемь лет преподает английский язык в средней общеобразовательной школы №13. В этом году она попала в финал конкурса «Учитель года России».

Конкурс пройдет с 20 сентября по 5 октября в Тюмени. За звание лучшего учителя года Татьяне Филлиповой придется побороться с 85 педагогами всей страны.

Быть преподавателем – дело долга для псковички. Ее профессия в семье передается по женской линии.

«В 2004 году я поступила в Псковский государственный педагогический институт им. Кирова, который позднее был переименован в университет. Я рада, что после его окончания я не разменялась: что последовала примеру своей мамы и своей бабушки», — рассказывает Филлипова.

Школа для педагога второй дом, как и для его учеников – уверена Татьяна Филиппова. А в анкете отмечает, что по жизни всегда идёт с девизом: «В любой ситуации оставаться человеком и быть собой», а своей миссией считает – «Помоги и не навреди».