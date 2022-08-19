«Уматурман» выступит на Дне города Великие Луки

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27 августа Великие Луки отпразднует День города. Председатель комитета культуры администрации города Анжелика Романюк анонсировала программу празднования и представила хедлайнера – группу «Уматурман», пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Хедлайнером широкой концертной программы в честь Дня города Великие Луки станет музыкальная группа Uma2rman, известная по хитам «Прасковья» и «Ума Турман», а также создавшие саундтрек для легендарного сериала «Папины дочки».

Свои композиции Uma2rman исполнят после обращения официальных лиц города и вручения медалей. А заключительным аккордом праздника впервые станет мультимедийное шоу – водный фейерверк.

Полную программ празднования Дня города ищите на сайте ПАИ.