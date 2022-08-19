850 тысяч рублей украл пскович у пенсионерки из Петербурга, убедив историей про ДТП с внуком

21-летний безработный из Пскова обманул 85-летнюю пенсионерку, проживающую в Калининском районе Санкт-Петербурга. История про внука, попавшего в ДТП, помогла псковичу украсть у потерпевшей 840 500 тысяч рублей, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По словам внучки потерпевшей, ее бабушке на мобильный телефон поступил звонок, где сообщили о ДТП, в которое попал ее внук. Неизвестные сказали пенсионерке, что для решения вопроса требуется передать денежные средства.

После этого звонка в квартиру к петербурженке пришёл неизвестный. Женщина передала ему 840 500 рублей, чтобы помочь внуку.

18 августа сотрудники полиции Калининского района задержали 21-летнего злоумышленника из Пскова за мошенничество. За совершенное было возбуждено уголовное дело.