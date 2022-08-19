18 псковичек претендуют на звание «Мать-героиня»

В Псковской области выдвинуто 18 женщин, которые могут претендовать на звание «Мать-героиня». Об этом пишет ПАИ со ссылкой на региональный комитет по социальной защите.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина от 15 августа, звание «Мать-героиня» может присуждаться женщинам, имеющим пять и более детей. На момент присвоения звания 10-му ребенку должно быть не меньше года, а остальные дети живы.

При учёте детей «Матери-героини», считаются и те дети, которые пропали без вести, либо погибли при защите Отечества или его интересов, исполнении гражданского, служебного или воинского долга, а также в результате терактов и ЧС; умершие вследствие контузии, увечья, болезни, полученных при указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания сказано в Указе.

Кстати, на сегодняшний день в Бурятии на звание претендуют восемь матерей, в Брянской области – 14, в Северной Осетии претендует 21 женщина, в Свердловске рекордное количество – 33.

Напомним, удостоившимся звания «Мать-героиня» женщинам полагается единовременная денежная выплата в размере 1 миллиона рублей.