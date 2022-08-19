В Псковской галерее рассказали о произошедшем чуде с одной из картин

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Сотрудники Псковской галереи рассказали о чуде, которое произошло с одной из картин. Это произошло в ходе визита академика Российской академии художеств, специалиста в области музейного дела и атрибуции военных портретов Александра Кибовского. Картина с портретом героя Отечественной войны долгое время бела безымянной, но стечение обстоятельств позволило вернуть имя герою произведения.

Эксперт высоко оценил коллекцию русской живописи псковского музея. По его словам, процесс у изучение безграничен. Что стоит только случайное установление имени героя портрета.

На картине был изображён Пётр Христианович Витгенштейн. Портрет героя Отечественной войны 1812 года предположительно был написан в Пруссии весной-летом 1813 года.

Этот период был временем знаменитых военных подвигов Петра Витгенштейна. Как оказалось, в Военной галерее Зимнего дворца находятся также и более поздний портрет героя войны авторство Джорджа Доу.

«Возвращение имени картине дает возможность вовлечения ее в новые выставочные проекты. В случае с портретом Петра Витгенштейна можно говорить о двойной удаче: уже совсем скоро он будет представлен на выставке, посвященной Отечественной войне 1812 года», – сообщили в музее.