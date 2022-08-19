Назван район, где проживает больше всего «Матерей-героинь» в Псковской области

В региональном комитете по социальной защите назвали район, где проживает больше всего претенденток на звание «Матери-героини». Первое место поделили Пыталовский район и город Псков, здесь их оказалось сразу по четыре, пишет ПАИ.

Три матери проживают в Великих Луках, ещё две в Опочецком районе. В Локнянском, Островском, Печорском, Пушкиногорском и Усвятском районах – по одной женщине, родившей или воспитавшей более 10 детей.

Всего 18 женщин в Псковской области могут получить звание «Матери-героини» по указу президента РФ Владимира Путина от 15 августа.

Ранее мы рассказывали, кто может получить возможность стать «Матерью-героиней» и стать обладательницей миллиона рублей.