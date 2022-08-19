Зараженное стафилококком молоко выявили в Псковской области

В Псковской области протестировали молоко и в 77% случаев оно оказалось непригодным для употребления. Об этом сообщили в Псковской областной ветеринарной лаборатории.

Из всего протестированного молока в 13% были найдены кишечные бактерии, ещё в 3% специалисты нашли синеннойную палочку. Только в 23% стучаев микрофлора была в норме.

По словам специалистов ветлаборатории, молоко заражено маститами, что свидетельствует о воспалительных процессах в молочной железе коров.

Отличить здоровое молоко от зараженного внешне невозможно, однако при хранении его в холодильнике появляется затхлый и горький запах.

Избавиться от патагенной микрофлоры также не получится. При обычной пастеризации бактерии не погибают. Такое молоко способно заразить человека токсикоинфекциями и тонзиллитами, а также другими известными заболеваниями.

Эксперты советуют проверять у продавца документы на молоко. Производитель молока обязан не реже раза в полгода проверять продукт на наличие микрофлоры, в том числе и патогенной. А это значит, что у продавца обязаны находиться свежие ветеринарные сопроводительные документы.