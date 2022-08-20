Музыка эпохи барокко прозвучала в Варлаамовской башне Пскова

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19 августа варламовской башне состоялся концерт музыки эпохи барокко, сообщает ПАИ со ссылкой на пресс-службу Псковского музея-заповедника.

«Звуки музыки эпохи барокко наполнили красотой стены Варлаамовской башни, а голоса исполнителей, без сомнения, затронули самые тонкие струны душ слушателей. Концерт был уникален ещё и местом, в котором он проходил. Помимо эффектного и необычного антуража, выгодно обрамлявшего происходящее, Варлаамовская башня подарила музыкантам и слушателям уникальное звучание, которое нельзя было бы получить в стенах концертных залов», – отметили в пресс-службе.

Несмотря на то, что темой концерта стал музыкальный портрет эпохи царской семьи Николая II, в репертуаре исполнителей прозвучали Бах, Гендель, Каччини и другие мировые композиторы из «Музыкального общества имени императрицы Александры Федоровны» из Санкт-Петербурга.