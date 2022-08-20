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Общество20 августа 2022 19:48

Помидор весом 1300 грамм вырастила жительница Плюсского района

Источник:kp.ru
Жительница Плюсского района вырастила помидор весом в 1300 грамм

Жительница Плюсского района вырастила помидор весом в 1300 грамм

Жительница Плюсского района Александра Логачева вырастила помидор весом 1300 грамм. Гигант претендует на звание «Самого большого помидора» в районе, сообщает газета «Плюсский край».

В настоящее время до 29 августа во всех района происходит первый этап сбора заявок на конкурс. Далее участников ожидает голосование в группах ВКонтакте. 31 августа будут названы конкурсанты, прошедшие в областной этап. Он пройдет с 1 по 2 сентября.

Информационное сопровождение конкурса и голосование пройдет на сайте Псковского агенства информации. Площадками для проведения районного этапа конкурса стали официальные сообщества районных газет.

Организатором конкурса выступает АНО ИД «Медиа-60».