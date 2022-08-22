«Я в лесу потерялся! Помогите! В каком? Вообще не знаю в каком!»: Пскович приехал в гости к друзьям из Ленобласти и пропал в лесу

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Пкович приехал в гости к другу из Ленинградской области и заблудился в лесу. В надежде выйти из него за двое суток он полностью стоптал свою обувь и потерял силы ходить. О поисках пропавшего рассказали добровольцы Санкт-Петербургской Региональной общественной организации «Объединение добровольных спасателей Экстремум».

«Я в лесу потерялся! Помогите! В каком? Вообще не знаю в каком!! Я из Псковской области к друзьям приехал. А сейчас в лесу! Мы в какую то деревню уехали, деревню Ясино помню... А теперь я в лесу и выйти не могу. Я идти уже не могу. У меня ботинки сломались и носки порвались совсем. Ноги болят. Совсем не знаю, где я», – с такой заявки начался поиск пропавшего петербуржца в лесах Псковской области.

Где-то в лесу Ленинградской области всю ночь бродил мужчина, приехавший из Пскова. Он абсолютно не ориентируется на местности и полностью стоптал кроссовки. Поисковики приняли решение, что спасать его надо срочно.

«Но вот только откуда?... Ему уже не позвонить. Телефон разрядился. Знаем только имя, фамилию, номер телефона, и что он в беде, – рассказывают волонтеры.– Единственная информация о локализации в первый день – автолокализация телефона при его звонке в 112: в районе деревни Матокса, в 40 км на север от Санкт-Петербурга. Ничего даже похожего на "Ясино" в тех краях нет».

Добровольцы поиска не стали пренебрегать информацией о геоположении потерявшегося. Поэтому в Матокс сразу же были направляю две группы с сиренами.

План был такой: «они будут сигналить от дороги. Если мужчина действительно в тех краях, он сможет выйти на звук...». Но на звук так никто и не вышел.

В это время участники поиска провели настоящее детективное расследование и через соцсети отыскали приятеля заблудившегося, с которым они вместе заходили в лес.

«Сейчас мы узнаем, где же потерялся наш псковский товарищ! Или не узнаем... потому что по телефону его друг не мог сформулировать точку входа и особенности их путешествия», – рассуждали в тот момент поисковики.

Спасателям приходится выполнять всё более нестандартные задачи. Один из спасателей отправился домой к другу потерявшегося в посёлок Янино-1. Его название как раз оказалось похоже на то, что назвал потерявшийся службе спасения.

Разговоры с другом помогли отыскать на местности ту точку, где потерявшийся заходил в лес. Но с момента заявления от заблудившегося истекло много времени.

«Прошло уже два дня. Есть основания переживать, что за это время заблудившийся мог уйти далеко, тем более он был в панике и мог перейти "мягкие" ограничители района - пересохшие речки и ручьи. Но мы хотя бы знаем этот район», –объясняют поисковики.

На место отправились пешие группы. Поиск заплутавшего и босого мужчины передали технике.

«Лес местами подтопленный, "подсасывающий", снижают скорость движения ветровалы и мелколесье. Спустя несколько часов и километров пять, одна из групп слышит отклик. Ну всё! найден!», – вспоминают участники поиска.

Как оказалось, «не все». Мужчину нашли почти в трёх километрах от дороги. Он не может идти и у него совсем босые ноги.

«Спасатели ж не изверги заставлять так идти. Для эвакуации на носилках показаний тоже нет (да и желанием его тащить на себе никто не горит). На уже известные координаты спешит вторая группа. У опытной и предусмотрительной Даши Нониной есть с собой тапочки и тёплые носочки», – вспоминают поисковики.

Спасатели сантехническим скотчем закрепили тапки на ногах у мужчины и направились с пострадавшим к машинам. Одна из волонтеров предоставила для него свою дачу, чтобы переночевать и дождаться друзей из Пскова. Они должны были забрать пострадавшего и отвезти домой.