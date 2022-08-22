Псковичи попали под обстрел водяными бомбочками, брошенными детьми с 10 этажа на Завеличье

Фото: читательница КП-Псков

На Завеличье в Пскове горожане чуть не пострадали от шалости детей, сообщила читательница КП-Псков.

Отдыхающие на каникулах школьники решили бросать пакеты с водой на идущих на работу прохожих.

«Чуть не попала под обстрел водяными бомбочками. С 10 этажа детишки с балкона ведут прицельный обстрел прохожих. Передо мной женщине под ноги прилетела такая "мокрая радость"», – рассказала псковичка.

Многие дети уже вернулись в город перед началом учебного года и находятся без присмотра родителей большую часть дня. Мы узнали, что может грозить затейщикам такого небезопасного развлечения.

«Ответственностью за такое правонарушение может стать административное наказание. Родителям несовершеннолетних придется выплатить штраф. Однако его размер будет варьироваться, если шалость повлечет собой нечаянное попадание бомбочки на гаджеты или травмы прохожих», – прокомментировала юридический эксперт kp.ru.