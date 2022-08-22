Резкую перемену погоды на Северо-Западе спрогнозировали в центре «Фобос»

Жара сменится на ливни и грозы в конце недли на Северо-Западе России, в том числе и Псковской области. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Начало недели в некоторых районах Псковской области началось с дождя. Однако по данным синоптиков, вся рабочая неделя пройдет под влиянием солнца и высоких температур.

Днём столбики термометров будут держаться от +25 до +30 градусов, северные районы ощутят от +18 до +23 градусов.

По данным псковского Гидрометцентра, 22 августа в Псковской области температура воздуха разогреется до +29 градусов.