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Общество22 августа 2022 10:01

Резкую перемену погоды на Северо-Западе спрогнозировали в центре «Фобос»

Источник:kp.ru

Жара сменится на ливни и грозы в конце недли на Северо-Западе России, в том числе и Псковской области. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Начало недели в некоторых районах Псковской области началось с дождя. Однако по данным синоптиков, вся рабочая неделя пройдет под влиянием солнца и высоких температур.

Днём столбики термометров будут держаться от +25 до +30 градусов, северные районы ощутят от +18 до +23 градусов.

По данным псковского Гидрометцентра, 22 августа в Псковской области температура воздуха разогреется до +29 градусов.