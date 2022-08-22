Бесплатный концерт российских звезд пройдет 28 августа в Пскове

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28 августа в Пскове состоится первый всероссийский тур «Хороша родная». Концерт пройдет в поддержку внутреннего туризма. Сцена расположится на площадке в Финском парке, сообщает глава правительства Пскова Борис Елкин.

В рамках тура выступят выпускники «Фабрики звезд» группы «Корни» и Виктории Дайнеко, а также солист группы «Рондо» Александр Иванов и вокалистка Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра Наталья Качура.

Вход на концерт свободный. Начало в 20:00.

Большой тур «Хороша родная» стартовал 14 июля в Сочи и завершится 1 октября в Мурманске. Музыканты проедут по 14 российским городам, чтобы показать разную Россию и привлечь внимание к туристическим местам. Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив.