Актер Иван Охлобыстин рассказал о предках, похороненных в Изборске

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Во время старта съёмок сиквела «Холопа» в Новоржевской кинодеревне, исполнитель одной из главных ролей, актер театра и кино Иван Охлобыстин рассказал об особой связи с Псковской областью, пишет ПАИ.

«У меня далёкие-далёкие предки в Изборске похоронены. С семьёй установили такую традицию: на Рождество приезжали. Правда, последние несколько лет — нет. Монастырь Псково-Печерский. У нас там друзья-монахи», — рассказал Иван Охлобыстин.

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