78-летие со дня образования празднует сегодня Псковскач область

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78-летие со дня образования Псковской области отмечается традиционно 23 августа. В этот день в 1944 году был подписан соответствующий Указ Президиума ВС СССР. В Псковском музее-заповеднике ко дню образования Псковской области подготовлен выставочный комплекс в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны», который поможет вспомнить о тех, кто поднимал Псковщину из руин. Об этом музей рассказал в своем Telegram-канале.

Разрушения в годы Великой Отечественной войны после трёхлетней фашистской оккупации были колоссальными. Захватчики уничтожили все промышленные предприятия, совхозы, колхозы, МТС, учреждения культуры. Но самой большой потерей стала гибель людей. Если до войны на территории проживало около 1,5 млн., то в конце 1944 года только 0,5 млн. человек. Образование самостоятельной области помогло бы решить многие проблемы разрушенного войной хозяйства.

«С созданием новых областей возникла проблема формирования руководящих органов, потому что во вновь образованных областях не было готового, уже сложившегося аппарата управления, его пришлось создавать заново. Основную массу областных руководителей Псковской области составили посланцы Ленинграда», – комментирует заведующая сектором современной истории Елена Сухова.

Уже в 1944 году в Псков прибыли 119 работников ленинградского обкома и облисполкома и 159 работников городского комитета партии. Всего около 300 руководящих работников. Именно они заняли в Псковской области ключевые посты.

Перед новым руководством стояло несколько важнейших задач: провести разминирование, восстановить сельское хозяйство и промышленность, начать строительство. Псковичи выходили из землянок, возвращались из эвакуации, фронта и плена. Днями и ночами работали все – дети, старики, женщины. Все они мечтали о будущем и радовались каждому новому построенному дому, каждому восстановленному предприятию.

Экспозиция «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» Псковского музея-заповедника поможет лучше узнать историю своего края, имена тех, кто восстанавливал народное хозяйство, закладывая фундамент великих побед и достижений.