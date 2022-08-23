С 4 сентября запускается авиасообщение между Псковом и Казанью

С 4 сентября запускается авиасообщение по маршруту Псков-Казань. Самолёты будут летать дважды в неделю, сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в VK.

В среду самолет из Казани будет приземляться в Пскове в 20:25 и вылетать обратно в 21:15. В воскресенье самолёт вылетает из Казани и прибывает в Псков в 20:55. Вылет обратно в Казань – в 21:45.

Пассажиров будет перевозить воздушное судно CRJ 200, рассчитанное на 50 мест. Время в полёте составит 2 часа 15 минут. Билеты уже поступили в продажу. Средний чек полета 5700 рублей.