33-летний пскович погиб на заводе «ЖБИ-1» в Пскове

Фото: заводы.ру | Завод «ЖБИ-1»

13 августа на предприятии по производству железобетонных конструкций «ЖБИ-1» произошел несчастный случай. 33-летний работник производственной компании скончался по дороге в больницу, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в Государственной инспекции труда в Псковской области.

«В формовочном цехе работник распиловочной машины, не убедившись в безопасности, без предупреждения выглянул из машины, металлическая рама вагонетки ударила его по голове», – сообщили в инспекции труда.

Сотрудники скорой помощи госпитализировали пострадавшего, однако по пути в медучреждение мужчина скончался.

Остоятельства несчастного случая на предприятии предстоит выяснить следователям.