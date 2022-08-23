Объект культурного наследия закатали в асфальт в Псковской области

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22 августа археологи Псковской области заявили о потере объекта акультурного наследия в деревне Луговка Пушкиногорского района, сообщили в своем Telegram-канале сотрудники Археологического центра региона.

В понедельник сотрудники Археологического центра выезжали на ежегодный мониторинг памятников археологии и обнаружили бесследную потерю. В асфальт закатали уникальный камень-следовик.

«ОКН камень-следовик, который еще в 80-е годы фиксировался коллегами в д. Луговка, в результате строительства дороги оказался закатан под асфальт», – констатировали специалисты.

Как оказалось, это не единственная потеря. «Большая часть памятников археологии находится под присмотром музея-заповедника и большого потока туристов, но, к великому сожалению, часть, находящаяся в отдалении, бесследно утеряна», – заключили археологи.