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Общество23 августа 2022 13:16

Ярмарка витебских производителей пройдет в Пскове

Источник:kp.ru
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В Пскове пройдет ярмарка производителей Витебской области. Со 2 по 4 сентября в Финском парке будет представлена продукция более 200 предприятий и организаций. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Торговые ряды витебской ярмарки будут работать ежедневно с 10 до 20. Посетителям ярмарки представят потребительские товары от продуктов питания до лёгкой промышленности белорусского региона.

Площадка будет организована благодаря Дням Витебской области в Пскове.