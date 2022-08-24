Две девочки 13 и 14 лет пропали в Пскове

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В Пскове идёт поиск двух девочек. 13-летняя Вероника Петрова и 14-летняя Карина Павлова пропали во время прогулки 22 августа. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Последний раз Вероника Петрова вышла из дома в толстовке с футболкой и темных джинсовых шортах. Девочка ростом 170 сантиметров, нормального телосложения. У нее темно-русые волосы и серые глаза.

Карина Павлова на прогулку отправилась в темной толстовке, синих джинсовых шортах и черных кедах. Ее рост – 165 сантиметроа, нормального телосложения. У девочки тёмно-русые волосы и карие глаза.

Если кто-то видел подростков или имеет любую информацию об их нахождении, просьба сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.