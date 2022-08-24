Парку в Башкирии присвоили имя погибшего на Украине псковского военнослужащего

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В Башкирии парку «Патриот» присвоили имя 27-летнего Максима Серафимова, псковского военнослужащего, погибшего в спецоперации на Украине. Соответствующее постановление с подписью премьер-министра республики Андрея Назарова от 23 августа опубликовано на портале правовой информации региона.

Уфимец Максим Серафимов родился и учился в центре образования №40. Все свободное время он посвящал греко-римской борьбе.

После выпускного семья приняла решение о поступлении Максима в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. После учебы в 2018 году судьба определила его в Псковскую дивизию.

Погибшему в спецоперации Максиму Серафимову было 27 лет. Он учился в уфимском центре образования №40. В свободное время занимался греко-римской борьбой. После школы поступил В 2018 году его направили в войсковую часть Пскова.

В 2022 году он стал участником спецоперации на Украине. Посмертно сыну Башкирии присвоили орден генерала Шаймуратова и звание Героя России.

Похороны Максима Серафимова прошли в июне на родине.

Парк, названный в честь Героя России будет финансироваться за счёт средств министерства образования Башкирии. Присвоение имени парку взят под контроль первого премьер-министра Азата Бадранова.