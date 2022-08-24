В Пскове и Великом Новгороде зафиксированы абсолютные исторические максимумы температуры

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23 августа синоптики Гидрометцентра зафиксировали абсолютный максимум температуры в Пскове и Великом Новгороде, пишет ТАСС.

Если в соседнем Великом Новгороде столбик термометра показал отметку в 29,9 градусов, что побило температурный рекорд 1972 года. То в Пскове этим днём был 31,5 градус. Этот исторический максимум побил рекорд 1959 года.

«23 августа перекрыт абсолютный максимум температуры и составил в Великом Новгороде 29,9 градуса (29,6 градуса в 1972 году), в Пскове - 31,5 градуса (30,3 градуса в 1959 году)», - отмечается в сообщении.

Ранее мы сообщали, что по мнению синоптиков, август 2022 года по температурным показателям схож с августа 1996 года. Отметим, что в среднем температура воздуха в последний месяц лета должна быть в пределах 15,7 градусов.

МЧС предупреждает, что в большинстве районов Псковской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Специалисты отмечают пятый, наивысший, класс по региональной шкале.