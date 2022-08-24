Почти 200 человек заболели COVID-19 за сутки в Псковской области

В Псковской области за сутки отмечено 193 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает комитет по здравоохранению региона а своем Telegram-канале.

Сначала пандемия в Псковской области зарегистрировано 114 532 заболевания коронавирусом. Только за сутки выявлено почти 200 заболевших.

На сегодняшний день насчитывается 1892 погибших от осложнений инфекции. Успешно выздоровели 111 193 человека, 121 из них за сутки.

Более полусотни заболевших оказалось в областном центре (56 человек), ещё 20 – в Великих Луках. Далее по заболеваемости лидируют Опочецкий и Невельский районы.