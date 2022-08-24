Интернет шокировала находка псковичкой странного существа в черте города

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Псковичка Алина Мелеховец поделилась с пользователями шокирующей находкой. Странное существо пыталось завладеть кузнечиком. Своим видео она поделилась в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте». Пост женщины вызвал неоднозначные комментарии.

Обнаружившая редкого паразита псковичка поинтересовалась у подписчиков, что это может быть. К посту подтянулись местные жители, которые вспомнили жуткие истории, связанные с таким червяком.

«Я в Великой купалась 20 лет назад на пляже и увидела просто стаю из таких, миграцию, которая плыла вдоль берега и не заканчивалась, так и выпрыгнула из воды. Неведомое чудовище обвивалось вокруг ног людей, кто выходил из воды и не заметил их там. Больше я там с тех пор не купалась. А ещё бабушка напугала бабайками про внедрение в организм, через ранку, почёс от комара. Так у меня чуть инфаркт не случился на пляже в воде», – рассказала подписчица.

«В воде видел в Великой лет 15 назад у берега много таких было, но на суше не пришлось», – рассказал мужчина.

Многие комментаторы вспомнили, что много лет назад тоже видели такого червяка в реке Великой. Но в предположении об опасности странного существа для человека люди поделились на два лагеря.

«Это так называемый "конский волос" или "волосатик". Червь этот - паразит, но для человека и животных он особой опасности не представляет, поскольку подходящим телом для него или "хозяином" являются насекомые. Например, кузнечики. Вот в них личинки развиваются, действуя на нервную систему носителя, заставляют его продвигаться к воде. Затем они прорывают оболочку и выходят наружу. Вырастает в длину до 2 метров», – рассказала подписчица успокоив публику.

«Желудочная среда человека непригодна для этого паразита, он быстро погибает», – заключила другая.

Однако, нашлись и те, кто навсегда запомнил ужасного червяка из-за его ужасающих способностей.

«Знаете, моему мужу залез под кожу в воде, он рыбу ловил, стоял в воде и залез в ногу сантиметров на 15, ели вытащили и кровь шла как из ведра», – поделилась подписчица.

«Бабушка рассказывала, как её знакомому такой в пятку залез, в больнице долго вытаскивали, он все глубже и глубже в кость уходил, когда его пытались ухватить, так что не говорите ерунду, что он не опасен для человека, я сам много раз эту хрень видел в ручьях на даче у себя», – ответил комментирующий.

«Конский волос» знаком людям с давних пор. Многие комментаторы вспомнили, как раньше ворожеи выгоняли червей из организма. Истории как одна похожа друг на друга.

«Это в народе называют "живой волос", а для человека он опасен и ещё как. Каким образом он попадает в организм человека я не знаю, но я не раз была свидетелем того, как моя бабушка помогала людям избавиться от него, медицина была бессильна, говорили напрямую ищите "бабку". Обычно этот волос был на пальцах рук или ног и моя бабуля с помощью, молитв, горячей воды и хлебных колосьев "выливала" его. Люди больше двух раз к ней не приезжали, все заживало. Хоть верьте, хоть нет, но я видела собственными глазами и даже помогала ей принести, подать, убрать», – рассказала подписчица.

«Мой отец рассказывал, у него распух и покраснел палец на руке, больно было. Его бабушка велела принести колосья ржи, обвила ими палец и что-то начала шептать. И он увидел, как на листьях начал шевелиться волос. Колосья с ним кинули в печку. Время было послевоенное, голодное. А так бы - панариций и ампутация пальца», – поделилась очевидец.