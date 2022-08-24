Может ли животное сойти с ума от жары, рассказал псковичам эксперт

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Может ли у животного измениться рассудок из-за жары. Об этом пишет ПАИ со ссылкой на председателя комитета по ветеринарии Псковской области Веру Баданину.

«Неадекватное поведение в жару невозможно. Никакая жара не влияет на диких животных, они уходят в болото или в густые заросли. О домашних животных в знойный период заботятся хозяева, укрывают их например», — прокомментировала Вера Баданина.

Псковичка, владелица домашнего мини-зоопарка Ольга Бабкина поделилась, что сойти с ума от жары животные не могут. От обезвоживания он просто будут лежать без сил.

Рассуждение об изменении поведения у животного появилось после того, как псковичи заметили на заправке в городе козла. Но председатель комитета по ветеринарии успокоила граждан: «Просто наглый козлик, никакой неадекватности тут нет и быть не может», — заявила эксперт.

Напомним, в Псковской области зафиксирован второй исторический максимум температуры за август 2022 года. Этот месяц, по мнению синоптиков, в целом похож на август 1996 года.