Еще один температурный рекорд побит в Пскове 24 августа

24 августа в Пскове синоптики вновь зафиксировали температурный рекорд, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Абсолютный максимум температуры воздуха составил ровно +33 градуса. И эти значения побили предыдущий рекорд, который был зафиксирован в 1938 году. В этот день 84 года назад температура воздуха разогрелась только до +32,6 градуса.

Первый температурный рекорд 2007 года был побит 16 августа в Псковской области. В Пскове и Великом Новгороде 23 августа зафиксированы абсолютные исторические максимумы температуры.

Может ли животное сойти с ума от жары, рассказал псковичам эксперт.

Напомним, что в связи с установившейся высокой температурой, в большинстве районов введён особый противопожарный режим.