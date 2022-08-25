С 25 августа в Псковской области установлен особый противопожарный режим

В Псковской области с 25 августа по 4 сентября установлен особый противопожарный режим. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. Из-за отсутствия осадков на большей части территории области установился чрезвычайный пятый класс пожарной опасности.

«В связи с повышением пожарной опасности на территории Псковской области Правительство Псковской области постановляет: установить особый противопожарный режим на территории Псковской области на период с 25 августа по 4 сентября 2022 года», – сказано в постановлении.

В связи с установлением противопожарного режима, вводится также запрет на посещение гражданами лесов, расположенных в границах лесничеств, запрет на въезд в леса транспортных средств, запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности в лесах.

О фактах обнаружения лесного пожара и нарушениях лесного законодательства можно сообщать в Региональную диспетчерскую службу по бесплатным телефонам: 8 800-100-14-84 и 8 800-100-94-00.