В Великих Луках полицейские спасли женщину от суицида во время семейного конфликта

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В Великих Луках полицейские спали 52-летнюю женщину от суицида. Великолучанка решила запереться на балконе, чтобы свести счеты с жизнью. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональной пресс-службе УМВД России.

Великолучане стали свидетелями серьезной семейной ссоры на улице Ставского. Во время конфликта соседи увидели, что с 5 этажа многоквартирного дома на улицу летят вещи. Их выбрасывала из окна женщина, которая при этом громко кричала.

Неравнодушные вызвали полицию. Приезд сотрудников патрульно-постовой службы случился очень вовремя. Когда они поднялись в квартиру, то обнаружили запертую на балконе женщину. Она приперла дверь всеми подручными средствами и встала на подоконнике у открытого окна.

Полицейские начали переговоры с великолучанкой, чтобы спасти ее от необдуманных действий. В подходящий момент сотрудникам удалось вскрыть балконную дверь. Они вошли в помещение и схватили женщину. Сняв ее с подоконника, они принялись успокаивать и уговаривать больше не совершать данных действий. Женщину также осмотрели сотрудники скорой помощи.