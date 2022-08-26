Синоптики спрогнозировали погоду на День знаний в Псковской области

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В Псковской области синоптики спрогнозировали погоду на 1 сентября, День знаний. О подробном прогнозе рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«30 и 31 августа пойдут дожди, а уже 1 сентября установится хорошая сентябрьская погода, максимальные температуры – до 20 градусов тепла, ветер северо-западный, западный», – отметила специалист.

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