Оксана Федорова представила фильм о Пскове

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Псковичка, телеведущая и Мисс Мира Оксана Федорова представился зрителю серию телепроекта «Моя Россия: музыкальное путешествие» о Пскове и музыкальном наследии великих классиков, проживавших на нашей территории. Фильм фонда Оксаны Федоровой был выпущен в 2021 году, но стал доступен широкому кругу зрителей только в августе 2022-го. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Псковском музее-заповеднике.

В работе над проектом, снятым на Псковщине, приняли участие сотрудники Псковского музея-заповедника. Они рассказали об истории города, показали документы из фондовых коллекций, связанных с Николаем Яхонтовым и другими композиторами, описание судеб которых и стало предметом повествования. Особое внимание было уделено легендам, связанным с объектами музея-заповедника, и их влиянию на творчество классиков.

В первом цикле телепроекта было рассказано о таких великих личностях как П.И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, М.П. Мусоргский, А.Н. Скрябин, С.В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин, В. В. Андреев, С. Я. Лемешев, С. С. Прокофьев, Г. В. Свиридов. Собеседниками Оксаны Федоровой стали артисты, музыканты, музейщики и музыковеды.

Фильмы первой части проекта доступны на официальном сайте фонда Оксаны Федоровой.