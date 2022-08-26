Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Псков-ТОП26 августа 2022 11:58

В Минкультуры посоветовали путешественникам провести последние выходные лета в Пскове

Источник:kp.ru
.

.

Министерство культуры России посоветовало путешественникам провести последние выходные лета в Пскове, в музее-заповеднике. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

По советам минкульта, можно прогуляться по территории самого музея, а также полюбоваться красотами города.

В список рекомендаций вошёл и музей-заповедник «Изборск». В Министерстве культуры его назвали «уникальным историко-культурным и природным комплексом, который сохранил тысячелетнюю планировочную и градостроительную структуру».