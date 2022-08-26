В Минкультуры посоветовали путешественникам провести последние выходные лета в Пскове

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Министерство культуры России посоветовало путешественникам провести последние выходные лета в Пскове, в музее-заповеднике. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

По советам минкульта, можно прогуляться по территории самого музея, а также полюбоваться красотами города.

В список рекомендаций вошёл и музей-заповедник «Изборск». В Министерстве культуры его назвали «уникальным историко-культурным и природным комплексом, который сохранил тысячелетнюю планировочную и градостроительную структуру».