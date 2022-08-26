51 педагог в Псковской области примет участие в проекте «Билет в будущее»

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В рамках областного августовского педсовета было объявлено о старте проекта “Билет в будущее” на территории Псковской области. О старте проекта рассказала региональный координатор федерального проекта “Билет в будущее” Елена Рабальская. Она отметила, что реализация проекта начнется с 5 сентября онлайн-обучением педагогов - навигаторов.

В этом году в проекте будут участвовать 51 педагог, 22 из которых примут участие впервые. 29 педагогов участвовали в 2021 году и захотели продолжить работу в рамках проекта в 2022 году.

Напомним, «Билет в будущее» - проект ранней профессиональной ориентации обучающихся 6–11 классов школ, который реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта «Образование».

Отметим, что Псковская область заняла пятое место среди российских регионов по итогам реализации проекта в 2021 году