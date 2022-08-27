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Наши права и льготы27 августа 2022 18:44

Елена Тимашова: изменить свой двор до неузнаваемости поможет ТОС

Источник:kp.ru

О помощи ТОС для псковичкой рассказала начальник управления по МСУ и территориальному развитию правительства Псковской области Елена тимашова в первом выпуске программы «Тема недели» на «Первом Псковском».

В деятельности ТОС одной из главных является помощь населению региона. А проблемах псковичей представители региональных ТОС узнают во время встреч и форумов.

С 2021 года территориальное общественное самоуправление выходит со своей территории и обмениваются опытом. В текущем году псковские ТОС провели встречу с коллегами из соседнего региона – Великого Новгорода.

Полное интервью можно посмотреть на телеканале «Первый Псковский» в премьерном выпуске программы «Тема недели».