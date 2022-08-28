Денис Мацуев выступил в Зелёном театре Пскова

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В Пскове состоялся заключительный день фестиваля Crescendo, где для горожан выступил Денис Мацуев. Концерт прошел в Зелёном театре под октрытым небом.

На фестиваль псковичи помогли попасть бесплатно. В первую очередь такая возможность предоставилась пенсионерам, инвалидам, беженцам и другим нуждающимся в социальной поддержке гражданам региона.

Вместе с пианистом Денисом Мацуевым на сцену поднимались юные музыканты. Молодые дарования являются лауреатамт всероссийских и международных конкурсов молодых исполнителей и победителями всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица».