На концерт «Хороша, родная» в Пскове пришли несколько тысяч человек

Фото: Павел Алексеев

В Пскове в эти минуты проходит концертная программа «Хороша, родная» в поддержку всероссийского тура, передает корреспондент «Комсомольской правде в Пскове».

Любимые песни артистов эстрады подпевает несколько тысяч жителей Пскова. Финский парк ещё не видел такого количества людей в один вечер на своей площадке.

Фото: Павел Алексеев

Концерт начался с выступления выпускницы проекта «Фабрика звезд» Виктории Дайнеко, которая исполнила несколько хитов. Далее на сцену вышла донецкая вокалистка Наталья Качура.

Фото: Павел Алексеев

После нее слушатели услышали любимые хиты группы «Дюна» и порассуждали с Виктором Рыбиным, как всё-таки правильно говорить «псковичи» или «скобари»

Фото: Павел Алексеев

Громче всех горожане спели с ещё одними «фабрикантами» – группой Корни.

Фото: Павел Алексеев

Заключительным выступлением все с радостью ожидали Суруганову, которая феерично окончила вечер под яркие краски и дым.