Ребенку из Дедовичей выплатят компенсацию в 500 тыс рублей за смерть отца на производстве

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В Дедовичском районе прокуратура добилась компенсации морального вреда несовершеннолетнему ребенку, отец которого погиб от травмы на предприятии. С организации взыскали 500 тысяч рублей в пользу ребенка, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Районный дедовичский суд рассмотрел заявление прокуратуры о взыскании с лесопромышленной организации 500 тысяч рублей. Деньги планируется направить в пользу законного представителя годовалого ребенка.

Суд установил, что отец только что родившегося малыша получил черепно-мозговую травму на производстве из-за чего впоследствии скончался. Согласно заключению, смертельный удар мужчина получил из-за нарушений условий труда. В трагедии оказался виноват как сам работник, так и организация.

Решение суда в законную силу еще не вступило .