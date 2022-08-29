21-летний пешеход пострадал в результате крупного ДТП в Псковском районе

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В субботу, 28 августа, на трассе Великий Новгород – Псков произошло крупное ДТП с двумя пострадавшими. Вовремя столкновения автомобилей, транспортное средство отбросило на 21-летнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Псковской области.

Авария с пострадавшими произошла около 16:30 на 186-м километре автодороги. За рулем автомобиля Opel Mokka находился 66-летний водитель. Он не справился с управлением и наехал на стоящий на обочине Dodge Stratus SE. От удара авто отбросило на пешехода.

Водителю Opel и пешеходу потребовалась скорая медицинская помощь. На место также прибыли сотрудники МЧС и ДПС.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.